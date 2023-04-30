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Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman düğüne katıldı

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman düğüne katıldı

Yerel Haberler

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ünlü iş adam Cengiz Bingöl'ün oğlunun düğününe katıldı.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ünlü iş adam Cengiz Bingöl'ün oğlunun düğününe katıldı.

İş adamı Cengiz Bingöl'ün oğlu Sait Bingöl Dilara Durmaz ile dün akşam Kuruçeşme'de bulunan bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğün törenine, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kıydı. Davetliler kıyılan nikahın ardından şarkıcı Ceylan'ın sahne aldığı düğünde eğlenirken, Ceylan'ın Seda Sayan ile yaptığı düet ise büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Kahraman Bingöl Yerel Haberler

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