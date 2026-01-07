Haberler

Eski Kasaplar Odası Başkanı Kadı: "Aydın'da domuz etinden hayır yapılma olayı yaşanmamıştır"

İsmail Kadı, 500 kilo domuz etinden yapılan kavurma hayrının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ilgili iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Kadı, Aydın'da böyle bir olayın yaşanmadığını vurguladı.

Eski Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, Efeler ilçesinde "500 kilo domuz etinden yapılan kavurmanın hayır olarak binlerce kişiye dağıtıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Efeler ilçesinde yaban domuzu eti ticareti yaptığı için geçmiş yıllarda ceza alan ve halen başka bir suçtan cezaevinde olan C.C isimli bir kasabın, "2015 yılında babasının hayrında vatandaşlara 500 kilogram domuz eti yedirdiği" iddialarına cevap veren önceki dönem Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, böyle bir olayın yaşanmadığını ifade etti. Yapılan haberlere tepki gösteren Kadı, iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, "Bu işin aslı astarı yok. Hayatında hiç hayır yapmayan birisi zaten. Temcit pilavı gibi bu olayı pişirip pişirip gündeme getirmenin bir anlamı yok. İnsanların kafasını karıştırmak, esnafları zan altında bırakmak bir suçtur" dedi.

Cami avlusunda böyle bir hayır olayının gerçekleşmediğini söyleyen Kadı, "İnsanlar rahat olsun, Aydın halkı rahat olsun, kesinlikle hiçbir kasapta böyle bir şeyden şüphelenmesinler. Bizim Aydın'da böyle bir olayı yapacak olan hiç kimse yoktur" ifadelerini kullandı. - AYDIN

