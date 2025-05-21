Eski İnşaat İşçisi Sanat Odası Açılışında

Eski İnşaat İşçisi Sanat Odası Açılışında
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Aydın'da bir zamanlar inşaat işçisi olarak çalıştığı okulun Resim ve Müzik Odası açılışına katkıda bulunan Erkan Güzelgün, geçmişiyle ilgili duygularını paylaştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2003 yılında inşaat işçisi olarak görev aldığı Makbule-Hasan Uçar Anadolu Lisesi'nin yapımında çalışan ve o dönemde evi olmadığı için okulun inşaatında geceleri kalan Erkan Güzelgün, yıllar sonra aynı okulun Resim ve Müzik Odası'nın açılışına katkıda bulundu.

Makbule - Hasan Uçar Anadolu Lisesi'nin Resim ve Müzik Odası hayırseverlerin katkıları ile öğrencilerin kullanımına sunuldu. Resim ve Müzik Odası'nın açılışına katkıda bulunan isimler arasında, okulun inşaatında çalışan ve o dönem kalacak yeri olmadığı için inşaatta konaklayan, sonrasında azmi ile işlerini ilerleten iş adamı Erkan Güzelgün'de yer aldı. Güzelgün, okula bağışta bulunmanın katkı vermenin kendisi adına çok anlamlı olduğunu ifade etti.

"Bir zamanlar tuğla taşıdığım okula şimdi sanat kazandırmanın onurunu yaşıyorum" diyen Erkan Güzelgün, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"2003 yılında bu okulun inşaatında çalışırken bir evim bile yoktu. Şimdi aynı okulda gençlerin sanatla buluşmasına katkı sağlayan biri olarak burada olmak tarifsiz bir duygu. Sanat, gerçeği gören, toplumu anlayan bireylerin yetişmesini sağlar. Bu odada nice sanatçının yetişeceğine yürekten inanıyorum"

Güzelgün, Resim ve Müzik Odası'nın açılışını gerçekleştiren isimler arasında yer alırken, başta okulu Kuşadası'na kazandıran Hüsnü Uçar'a, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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