Eski Güney Kore First Lady'si Kim Keon Hee, Yolsuzluk Soruşturması Nedeniyle Tutuklandı

Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında "delil karartma" şüphesiyle tutuklandı.

Güney Kore, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin şokunu henüz atlatmışken, ülke bu kez Yoon'un eşi Kim Keon Hee'nin odağında olduğu yolsuzluk skandalı ile sarsıldı. Hakkında 16 farklı suçlamayla yolsuzluk soruşturması yürütülen Eski Güney Kore First Lady'si Kim, "delil karartma" şüphesi nedeniyle tutuklandı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan ve Özel Savcı Min Joong-ki'nin tutuklama talebinin değerlendirildiği duruşmada hakim karşısına çıkan Kim, hakkındaki suçlamaları reddetti. Yargı makamları ile iş birliği yaptığını belirten Kim, sağlık durumunun iyi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmayı talep etti. Buna rağmen "delil karartma" ihtimalinin bulunduğuna karar veren mahkeme, Kim'in tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından tutuklanarak Seul'ün güneybatısındaki Seul Nambu Gözaltı Merkezi'ne götürülen Kim'in, tek kişilik bir hücreye konulduğu açıklandı. Son gelişmeyle birlikte Güney Kore tarihinde ilk kez bir eski devlet başkanı ve eşi aynı anda tutuklanmış oldu.

Yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti

Eski Güney Kore First Lady'si Kim Keon Hee hakkında hisse senedi manipülasyonu yapmak, seçimlere müdahale etmek ve rüşvet almak dahil 16 farklı suçlamayla yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Özel savcılığın geçen hafta yaptığı sorgulamada kendisini "halkı endişelendiren bir hiç" olarak niteleyen Kim, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. - SEUL