Eski Ehliyetleri Yenileme Sürecinde Beşiktaş'ta Yoğunluk

Eski Ehliyetleri Yenileme Sürecinde Beşiktaş'ta Yoğunluk
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İstanbul Beşiktaş'taki nüfus müdürlüğünde, eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Son gün olması nedeniyle yaşanan yoğunlukla birlikte, işlemlerin yetişmesi için personel yoğun çaba harcıyor. Eski belgelerin geçerlilik süresi bugün sona eriyor.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemenin son gününde İstanbul Beşiktaş'taki nüfus müdürlüğünde yoğunluk yaşandı. Eski tip ehliyetlerini, mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında değiştirmeye çalışan vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Ehliyet yenilenmesi için indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kaldı. Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilirken, süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak. Ehliyet yenileme işlemini son güne bırakanlar Beşiktaş'taki nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Personeller ise işlemlerin yetişmesi için yoğun çaba harcıyor.

"Çok yoğunluk var"

Eski tip ehliyetini yenilemek için kuyruğa giren Hasan Yiğit, "Sürücü belgesini değiştirmek için geldik. Çok yoğunluk var. Bu sıra biter mi ve bilmiyoruz. Makinelerden işlem yapılamıyor şu anda bekliyoruz bakalım. Son güne bıraktık biraz ihmal ettik. Fakat burada süreç de işlemiyor. İnsanlar yığıldı makineler yanıt vermiyor bekliyoruz" dedi.

"Maalesef son günü bıraktık"

Güney Adatepe ise, "Sürücü belgemizi yeniledik. Maalesef son günü bıraktık. Buradaki herkese çok teşekkür ediyoruz bizimle çok ilgilendiler" ifadelerini kullandı.

"Adres değişikliği için buradayım, kalabalığa denk geldim"

Adres değişikliği yapmak için geldiğini söyleyen Uğur İpar, "Maalesef sürücü belgesi için gelen kalabalığa denk geldik. Ben adres değişikliği yapmak için geldim. Uzun süredir sıra bekliyorum. Sürücü belgem eski değil değiştirmek için daha 3 senem var" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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