Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Kocatepe Camii'nde kılının cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya için Kocatepe Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve çok sayıda AK Partili katıldı. İyima'nın cenazesi, namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, "Tecrübesini Türkiye'nin ve vatanın hayrına yapıcı bir şekilde kullanmış, örnek bir siyasetçiydi. Makamı cennet olsun. Uzun yıllardır mücadele ettiğimiz vesayet odaklarıyla çok ciddi bir şekilde mücadele etmiş birisiydi. Dünya hayatındaki görevlerini başarıyla tamamladı. Allah öte tarafını mağrur eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev yaptı. - ANKARA