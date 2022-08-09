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Eşinin hayalini 5 yıl gecikmeli gerçekleştirdi

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Eşinin hayalini 5 yıl gecikmeli gerçekleştirdi

Hollanda'da yaşayan ve tatil için eşinin memleketi Zonguldak'a gelen Ramazan Özdemir, eşi Selen Yüksel Özdemir'in, "Gelinlik giyip telli duvaklı düğün yapamadık" demesi üzerine düğün yaparak eşinin hayalini gerçekleştirdi.

Hollanda'da yaşayan ve tatil için eşinin memleketi Zonguldak'a gelen Ramazan Özdemir, eşi Selen Yüksel Özdemir'in, "Gelinlik giyip telli duvaklı düğün yapamadık" demesi üzerine düğün yaparak eşinin hayalini gerçekleştirdi.

Hollanda'da ticaretle ilgilenen iş insanı Ramazan Özdemir, 5 yıl önce Selen Yüksel Özdemir ile hayatını birleştirdi. 2 çocuk sahibi olan çift, Türkiye'ye tatile geldi. Uzun zamandır eşi Selen Yüksel Özdemir'in, "Gelinlik giyip telli duvaklı düğün yapamadık" demesi üzerine harekete geçti. Ramazan Özdemir, hemen aldığı karar doğrultusunda eşinin memleketi Zonguldak'ta düğün töreni düzenledi. Kent merkezinde bir düğün salonuyla anlaşan Özdemir, özel dansçılar getirerek düğün arabası için Limuzin kiraladı. Düğün töreninden Ramazan-Selen Özdemir'in ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Hayallerini gerçekleştiren çift geç saatlere kadar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Düğün sonrasında konuşan Ramazan Özdemir, "Ben Aksaraylıyım, eşim Zonguldaklı. Hollanda'da yaşıyoruz. 5 yıl önce mutlu bir evlilik yaptık. Düğün yapamadığımız için eşimin içinde uhde kalmıştı. Ben de onun hayalini gerçekleştirmek için ona krallar gibi düğün yapmak istedim. Limuzin kiralayıp özel dansçılar getirdik. Sağ olsun eşimin ailesi ve arkadaşları da bizi yalnız bırakmadı" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Özdemir Hollanda Yerel Haberler

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