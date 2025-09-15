Esenyurt'ta Gençler Arasında Kavga

Haberler

İstanbul Esenyurt'ta gençler arasında bilinemeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Gençler bir birine tekne ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
