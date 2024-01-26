Üye Girişi
Haberler

Esenyurt Belediyesi Sömestir Şenliği'nde Miniklerle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yarıyıl tatili için düzenlenen Sömestir Şenliği'nde miniklerle bir araya geldi. Şenlik kapsamında tiyatro oyunları, kukla gösterileri ve diğer etkinlikler düzenleniyor.

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatili için düzenlediği Sömestir Şenliği'nde, dönemin yorgunluğunu atan miniklerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, etkinliği öğrencilerle birlikte izledi.

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırladığı şenlikler tüm hızıyla devam ediyor. Tiyatro oyunlarından kukla gösterilerine kadar onlarca etkinlik dönem yorgunluğunu atmak isteyen minklerle buluşuyor.

Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da miniklerle birlikte programı izledi. Programın ardından çocuklara hediyeler veren Başkan Bozkurt, çocukların umudun kaynağı olduğunu, onların geleceği için var gücü ile çalışacağını söyledi.

Sihirbaz, jonglör, ateşbaz ve kukla gösterileri minikler tarafından büyük beğeni toplarken, ailelerin de çocuklar kadar eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ASLA MUTSUZ VE UMUTSUZ OLMAYIN"

Program başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Asla kötüyü örnek almayın. Siz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz ve sizi çok güzel bir gelecek bekliyor. Bunun için yapmanız gereken annenizi babanızı dinlemek, akıllı olmak, arkadaşlarınızla iyi geçinmek. Benim de sizi sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın. Bundan sonraki süreçlerde de sizin mutlu olmanız için, ülkemizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesi için, gelecekte güzel şeyler yapmanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Asla ve asla mutsuz ve umutsuz olmayın. Bugün sizinle olmaktan çok mutluyum. Sizi çok seviyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Esenyurt Belediyesi Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt Bozkurt Kültür Etkinlik Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title