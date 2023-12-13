Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 4. Esenler Film Festivali, 15-19 Aralık tarihleri arasında 'umut' temalı filmlerle sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde Filistinli yönetmen Mai Masri'nin yanı sıra Türk ve dünya sinemasının önemli isimleri de yer alacak. Ayrıca festivalde kısa film yarışması, panel ve konser gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Esenler Film Festivali başlıyor. 15-19 Aralık'ta 'umut' temalı filmler seçkisiyle sinemaseverlerle buluşacak festival, Filistinli yönetmen Mai Masri'nin yanı sıra Türk ve dünya sinemasına yön veren çok sayıda ismi ağırlayacak.

Esenler Belediyesi'nin prestijli etkinliklerinden Esenler Film Festivali, bu yıl 4. kez sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 15-19 Aralık tarihlerinde 'umut' temalı filmler seçkisini sinemaseverlerin ilgisine sunacak festival, dopdolu bir programa ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından pek çok sinema duayenini ve seçkin filmleri programına ekleyen festivalin Onur Ödülü, Filistinli yönetmen Mai Masri'nin olacak. 4. Esenler Film Festivali'nde ayrıca Türk dizi ve sinema sektörünün duayen senaristi; yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan usta oyuncu Ayla Algan ile Yeşilçam'ın ünlü ses mühendisi, film müziği bestecisi Necip Sarıcı'ya da 'onur Ödülü' takdim edilecek. Bu yılın vefa ödülü ise vefatının 30'uncu yılı nedeniyle Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen'in olacak. Vefa ödülü, Kentmen'in torunu Melek Kentmen'e verilecek.

Filistinli yönetmen masri soruları yanıtlayacak

Festival coşkusu, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek açılış programıyla başlayacak. Açılış gecesinin sonunda Taşplak Senfoni Orkestrası bir konser verecek. Açılış programı öncesi ise kısa film yarışmasının finalist filmlerinin gösterimleri yapılacak. Filistinli yönetmen Mai Masri'nin yönetmen koltuğunda oturduğu '3000 Gece' filminin gösteriminin ardından Masri, izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Festivalin ikinci gününde ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde çocuk filmlerinin gösterimi yapılacak. Aynı gün yönetmen Masri, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde masterclass etkinliğine katılacak. Yine aynı gün Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yapım atölyeleri ile "Uluslararası Ortak Yapımlarda Yol Haritası" başlıklı panel düzenlenecek.

Lina Bokhary panele katılacak

Festivalin üçüncü gününde kısa film yarışması finalist filmlerinin gösterimi yapılacak. Aynı gün Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde de "Filistin Sinemasının Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı çevrimiçi panel düzenlenecek. Panele Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Lina Bokhary de katılacak. Festivalin dördüncü gününde de film gösterimleri devam edecek. Dördüncü gün aynı zamanda "Sinema ile Umut Etmek" başlığıyla bir panel düzenlenecek. Yine aynı gün görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yönetmen Derviş Zaim'in katılımıyla masterclass etkinliği düzenlenecek. Festivalin son gününde 'umut' temalı uluslararası film gösterimleri yapılacak. Festivalin kapanış töreninde ise kısa film ve yapım destek ödülleri sahiplerini bulacak. Gece, Tuluyhan Uğurlu Konseri ile devam edecek.

Festivalin jüri başkanı Perihan Savaş

4. Esenler Film Festivali'nin kısa film yarışması jüri başkanlığını Türk sinemasına oynadığı unutulmaz rollerle hayat veren Perihan Savaş üstleniyor. Festivalin jüri üyeliği koltuğunda sinema dünyasının önde gelen isimlerinden Altın Portakal Ulusal Film Yarışması'nda 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülünün sahibi olan Andreas Sinanos, yönetmen ve senarist Banu Sıvacı, öykü ve deneme yazarı Yıldız Ramazanoğlu ve oyuncu Sinan Albayrak oturuyor.

Yeni üretimlere destek sürüyor

Geçtiğimiz yıl kısa filmlere yapım desteği sağlayan Esenler Belediyesi, bu yıl da yeni üretimleri destekliyor. Esenler Film Festivali kapsamında bu yıl da 3 projeye yapım desteği sağlanacak. "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" kapsamında derece elde eden projelerin her birine 60 bin TL para ödülü verilecek. Esenler Kısa Film Yapım Desteği'nin jüri koltuğunda ise dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan Oscar'da "yabancı dilde en iyi film" dalında Türkiye'yi temsil eden Ayla filminin yönetmeni Can Ulkay, 'Anons' filmi ile Venedik Film Festivali'inde Orizzonti Jüri Özel ödülünün sahibi olan yapımcı Halil Kardaş ve 'Soğuk Bir Sene' ile 'Yağmursuz Bulutlar' gibi filmlerin Türkiye ortak yapımcısı Zeynep Koray oturuyor. - İSTANBUL