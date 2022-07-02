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Esenler'de Kiraz Festivaline yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Ensar Kıranlıoğlu - Yerel
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Esenler'de Kiraz Festivaline yoğun ilgi Esenler Belediyesi ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Esenler'de düzenlenen Yeşilyurt Dalbastı Kiraz Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenler'de Kiraz Festivaline yoğun ilgi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Esenler'de düzenlenen Yeşilyurt Dalbastı Kiraz Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Belediyesi ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesinde Yeşilyurt Dalbastı Kiraz Festivali düzenlendi. Festivale Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, siyasi parti yetkilileri, STK mensupları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde, halk müziği sanatçısı Elif Avcı ve Selahattin Alpay sahne alarak sevilen parçalarını seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, protokol üyeleri Yeşilyurt Dalbastı Kirazı ikram etti.

"Bu toprakların ruhundan fışkıran her şey insanlığın önüne güzellikler olarak yansımıştır"

İstanbul'daki Malatyalıların en fazla yaşadığı ilçenin Esenler olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Biz öyle büyük bir coğrafyanın ve medeniyetin çocuklarıyız ki, bizim toprağımızın her bir bereketi, yeryüzünde insanlığın bereketi haline gelmiştir. Malatya'nın bereketi, Trabzon'un bereketi, Hakkari ve Diyarbakır'ın bereketi, bu toprakların kendi ruhundan fışkıran her şey insanlığın önüne güzellikler olarak yansımıştır" dedi.

Konuşmalarının ardından Başkan Göksu'ya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Dalbastı Kiraz'ı ve bir hediye takdim etti.

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Yerel

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