Üye Girişi
Haberler

Esenler'de gazeteciler Gazze'de tanık oldukları katliamları anlattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

- Esenler'de gazeteciler Gazze'de tanık oldukları katliamları anlattı Esenler Belediyesi "Medyanın Gazze İmtihanı" paneli düzenledi Esenler Belediyesi tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sahada tanık olan gazetecilerle "Medyanın Gazze İmtihanı" paneli düzenledi.

- Esenler'de gazeteciler Gazze'de tanık oldukları katliamları anlattı

Esenler Belediyesi "Medyanın Gazze İmtihanı" paneli düzenledi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sahada tanık olan gazetecilerle "Medyanın Gazze İmtihanı" paneli düzenledi. Panelde, Gazze'de yaşanan olayların dünya medyasındaki yankıları konu alındı.

Esenler Belediyesi ve İletişim Platformu ortaklığında "Medyanın Gazze İmtihanı" isimli panel düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde, Gazze'de yaşanan katliamların dünya medyasındaki yankıları konu alınırken gazeteciler, bölgede yaşadıkları deneyimleri aktardı. Panele, sahada görev yapan gazetecilerden Mücahit Topçu, Neslihan Önder, Ali Artmaz ve yönetmen-aktivist Tülay Gökçimen konuşmacı olarak katılırken panelin moderatörlüğünü ise yapımcı - yazar Ümit Sönmez üstlendi. Programda Filistin'de şehit olan gazetecilerin isimleri salondaki koltukların üzerine asılırken konuyla ilgili video gösterimi yapıldı.

"Gazze'de yaşanan zulmü, acıları, soykırımı insanlara aktarmaya çalıştık"

Panelden önce konuşan gazeteci Neslihan Önder, "7 Ekimde başlayan süreç aslında biz Türk gazetecilerinin ve dünyadaki tüm gazetecilerin imtihanıydı. Bugün de 'Medyanın Gazze Imtihanı' diye panelimiz var. Daha önce bölgeye gidip gören orada işgalin getirdiği zulmü, işkenceleri kendi gözleri ile gören insanlar vardı. Onların haricinde Türk medyasından çok sayıda gazeteci adeta bölgeye akın etti. Hatta İsrail'in kendi açıkladığı rakamlara göre 80'in üzerinde Türk gazeteci bölgeye gitti. Tabi bu süreçte İsrail askerleri ve Yahudi işgalciler tarafından sık sık tacizlere maruz kaldık. Bölgede haber yapmak bizim için oldukça güçtü çünkü her anlamda ırkçı yönetim biçimini benimseyen bir devlet anlayışı ile karşı karşıyaydık. Burada Gazze'de yaşanan zulmü, acıları, soykırımı insanlara aktarmaya çalıştık. İsrail'in Filistinlilere zulmü 7 Ekimde başlamadı. 75 yıldır devam eden bir süreç ve biz de bunu işgal altındaki Kudüs'te, Batı Şeria'da tanıklardan yola çıkarak haberlerimize yansıtmaya çalıştık. Bugünkü panelde İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında kadın gazeteci olmanın getirdiği zorlukları anlatacağım. Paneli düzenleyen Esenler Belediyesi ve İletişim Platformu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Şu anda bir gazetecinin daha önemli bir gündemi olmamalıdır"

Düzenlenen panel hakkında konuşan Yönetmen-Aktivist Tülay Gökçimen ise, "Bugün 7 Aralık ve üzerinden 2 ay geçti. Türkiye bazında ben bu enerjiyi yüksek buldum. Bir buçuk aya kadar haberlerimizin ilk kısmında Gazze haberleri ile karşılaştık. Yüze yakın gazeteci şehit edilmiş. 16 binden fazla insan katledilmiş. Bugün bile yüzlerce insan şehit oldu. Bu bir insanlık meselesi. Şu anda bir gazetecinin daha önemli bir gündemi olmamalıdır. Gündemi Kudüs olmayan, Gazze olmayan insanlar hala bilmiyor. Bilgilendirme amaçlı, İsrail'in yaptıklarına karşı bu nefreti diri tutmak için pek çok program yapılmalı. İnsanlar bir araya gelmeli. Netenyahu başından beri bu işin uzun süreceğini söylüyor. Bunun sebebi insanlara ölümleri alıştırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Neslihan Önder Esenler İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Medya Genel Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Hafta sonu hava yağmurlu mu? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında? Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023? Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title