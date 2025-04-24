Esenler'de Deprem Sonrası Kadınların Gözleme İkramı
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Esenler'de bir grup kadın, evlerine girmekte endişe eden vatandaşlara gözleme ikram ederek yürekleri ısıtan anlar yaşattı.
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Esenler'de bir grup kadın, evlerine girmekte endişe eden vatandaşlara gözleme yaptı. Yürekleri ısıtan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi açık alanlarda ve kurdukları çadırlarda geçirdi. Esenler'de paniğe neden olan deprem nedeniyle vatandaşlar evleri girmekte endişe etti. Bir grup kadın, sokak üzerine kurdukları alanda evlerine giremeyen vatandaşlara gözleme yaptı. Yürekleri ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel