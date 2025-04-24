Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Esenler'de Deprem Sonrası Kadınların Gözleme İkramı

Esenler'de Deprem Sonrası Kadınların Gözleme İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Esenler'de bir grup kadın, evlerine girmekte endişe eden vatandaşlara gözleme ikram ederek yürekleri ısıtan anlar yaşattı.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Esenler'de bir grup kadın, evlerine girmekte endişe eden vatandaşlara gözleme yaptı. Yürekleri ısıtan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi açık alanlarda ve kurdukları çadırlarda geçirdi. Esenler'de paniğe neden olan deprem nedeniyle vatandaşlar evleri girmekte endişe etti. Bir grup kadın, sokak üzerine kurdukları alanda evlerine giremeyen vatandaşlara gözleme yaptı. Yürekleri ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.