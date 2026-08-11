Esad ve yandaşlarına idam cezası: Şam'da kutlama

Suriye'nin başkenti Şam başta olmak üzere birçok kentte devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni, eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Müdürü Atıf Necib ile bazı rejim yetkilileri hakkında verilen idam kararları sevinçle karşılandı. Camilerden tekbir sesleri yükseldi.

Suriye'de devrik lider Beşar Esad ile kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necib, "kasten adam öldürme", "çocukları ve birden fazla kişiyi katletme", "işkence", "keyfi tutuklama" ve "insanlığa karşı suç işlemekten" suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu bina ve çevresinde kutlamalar yapıldı. Mağdur aileleri ve halk, kararı sevinçle karşıladı. Kalabalık, mahkeme heyeti üyelerinden birini omuzlarında taşıdı.

Camilerden tekbir sesleri yükseldi

Kararın açıklanmasının ardından başkent Şam'ın yanı sıra Dera, Tartus ve diğer birçok ildeki cami minarelerinden tekbir yükseldi.

Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kasten öldürme, azmettirme ve işkence suçlarından suçlu bulduğu eski Devlet Başkanı Beşar Esed hakkında oy birliğiyle idam kararı verirken, Mahir Esad ile birlikte uluslararası alanda takibatının yapılmasına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı