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Erzurumlu Fenomen Çoban, Dünyaya Gelen Kuzusunu Sevdi

Erzurumlu Fenomen Çoban, Dünyaya Gelen Kuzusunu Sevdi
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Erzurum'un Tortum ilçesinde çobanlık yapan Şahin Dürlü, dünyaya gelen kuzusunu severken yapılan paylaşımlar ile yürekleri ısıttı. Dürlü, doğa ve hayvan sevgisini sosyal medyada paylaşıyor.

Erzurumlu fenomen çobanın dünyaya gelen kuzusunu sevmesi ve diyaloğu yürekleri ısıttı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Şahin Dürlü, zaman zaman doğa ve hayvanseverliğiyle gündeme geliyor. Köyünde çobanlık ve hayvancılık yapan Şahin Dürlü, sosyal medyada doğal hayattan ve hayvan sevgisine dair videolu paylaşımlar yapıyor.

Son olarak dünyaya gelen kuzusunu adeta bir çocuk gibi seven ve onunla konuşan Şahin Dürlü, "Hayvanları ve doğayı çok seviyorum. Doğada yaşayan ne varsa benim için kıymetli. Dünyaya gelen kuzumu severken insanlarla paylaşmak istedim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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