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Erzurumlu Çocuklar Kumbaralarındaki Harçlıklarıyla Filistin'e Destek Oldu

Erzurumlu Çocuklar Kumbaralarındaki Harçlıklarıyla Filistin'e Destek Oldu
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Erzurum'da 4-6 yaş grubundaki çocuklar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'İyilik Haftası' etkinlikleri kapsamında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışlayarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Erzurum'da 4-6 yaş grubundaki çocuklar kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "İyilik Haftası" programları kapsamında, Üniversite Lojman Cami Hoca Ahmet Yesevi 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticileri, Erzurum Müftülüğü'nü ziyaret ettiler.

Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışlayan minikler, Filistin'de yaşanan zulmün durmasını istediklerini söylediler. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Şubesi adına miniklerin yaptığı bağışı kabul eden Müftü Dr. Rüstem Can, "Çocuklarımızın küçük kalplerinde yaşattıkları büyük duygular bizleri gururlandırıyor." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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