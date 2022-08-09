Erzurum yerel: Aziziye'nin yüzme kurslarına büyük ilgi

Aziziye Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ücretsiz yüzme kursları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 07-14 yaş grubu çocuklar için organize edilen yüzme kurslarına 3 günde yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Günde 400'den fazla çocuğun birer saatlik seanslar halinde eğitim aldığı modern havuzdaki çalışmalar alanında uzman antrenörler tarafından yürütülürken, kurs kayıtları ise aralıksız devam ediyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kurslara gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Kararlıyız, ilçemizde yüzme bilmeyen bir tek çocuk bile bırakmayacağız!" dedi.

3 günde 3 bine yakın başvuru

Açılışı geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle yapılan Aziziye Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ücretsiz yüzme kurslarının Pazartesi günü itibariyle başladığını bildiren Başkan Orhan, "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sloganı ile eşsiz bir organizasyona imza attıklarını söyledi. 07-14 yaş grubu çocuklar için planlanan ücretsiz yüzme kurslarının büyük bir ilgi gördüğünü ve 3 gün içerisinde 3 bine yakın başvuru aldıklarını anlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Başvuruların bu kadar yoğun olması açıkçası bizi şaşırtmadı. Çünkü ilçemizde bu yönde bir yatırım beklentisi vardı ve biz de ilçe sakinlerimizin bu beklentisine cevap vermiş olduk. Dolayısıyla ilçemiz adına haklı bir gururu ve mutluluğu yaşıyoruz" diye konuştu.

Orhan'dan Ailelere Çağrı

Yüzme kurslarının Cuma günü dışında hafta içi her gün planlandığının altını çizen Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Havuzumuzda günde yaklaşık 400 yavrumuz birer saatlik seanslar halinde eğitim alıyor. Alanında uzman antrenörlerce planlanan eğitim programı sonunda tüm çocuklarımız kısa bir süre zarfında yüzmeyi öğrenmiş olacaklar. Kayıtlarımız devam ediyor, 07-14 yaş grubu arasında çocukları bulunan tüm aileleri yüzme kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyoruz. Biz kararlıyız, ilçemizde yüzme bilmeyen bir tek çocuk bile bırakmayacağız" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, söz konusu kursların organize edilmesi noktasında işbirliği içerisinde oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne de teşekkür etti. - ERZURUM