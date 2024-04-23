Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan'da Valilik Makamını Çocuk Vali'ye Devretti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Valilik makamını temsili olarak Kocatepe İlkokulu 2. Sınıf Öğrencisi Nur Banu Coşkun'a devretti.

Bir günlüğüne Vali koltuğuna oturan çocuk Vali Coşkun, Şükrüpaşa Mahallesi'nde okul sayısının az olduğunu ve gereğinin yapılmasını istedi. Zeka ve drama oyunlarının okullarda yaygınlaştırılması talimatını veren Çocuk Vali Coşkun, okul çevrelerinin temiz tutulmasını istedi.

Temsili olarak Valilik Makamına gelen Kocatepe İlkokulu öğrencisi Nur Banu Coşkun'a İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Okul Müdürü Zafer Telek ve Öğretmeni Ezel Kocatürk eşlik etti. - ERZURUM