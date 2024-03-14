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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Çiftçi, sağlık çalışanlarının önemine vurgu yaparak, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseldiğini ve devletin sağlık alanındaki politikalarının başarıyla uygulandığını belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Ülkemizde modern tıp tarihinin başlangıcı sayılan 14 Mart, tıbbiyelilerin vatan işgaline karşı savunduğu bağımsızlık ruhunun sembolü olarak 1919 yılından bugüne tıp bayramı olarak kutlandığını ifade eden Veli Çiftçi, "Atalarımız "her işin başı sağlık" diyerek bizlere sağlığın önemini öğütlemiş, bizler de "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." şiarı ve güçlü bir devlet anlayışıyla en değerli varlığımız olan sağlıklı yaşamı en iyi şartlarda sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Devletimiz; sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak alt yapı yatırımlarını iyileştirmek için son yıllarda çeşitli politikaları yürürlüğe koymuş ve sağlık alanındaki başarı grafiği hızla yükselmiştir" diyen Vali Çiftçi açıklamasını şöyle sürdürdü;

"İnsanımızın sağlıklı yaşayabilmesi için eşitlik ilkesi gereğince kesintisiz sağlık hizmetlerini sürdüren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız; sağlıklarına vesile oldukları insanları, kendileri için mutluluk kaynağı olarak görmektedir.

Kültürümüzde hekim, sahip olduğu deva kabiliyeti nedeniyle çok yüksek bir itibara sahiptir. Istırapların son bulmasını sağlayacak bir umut kaynağı olarak görülen doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, tarihin farklı dönemlerinde olduğu gibi geride bıraktığımız pandemi döneminde ve deprem felaketinde de özverili çalışmalarıyla hastaların yüzünü güldürmüştür.

Hekim hasta ilişkisi tüm tıbbi uygulamaların başarısını etkileyen faktörlerin başında yer alır. Bu yönüyle insanımızı sağlığına kavuşturmak için gösterdikleri gayrete karşılık doktor ve sağlık çalışanlarımızın bazen hakaret ve şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Son düzenlemelerle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası kanun kapsamında artırılmıştır.

İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını kendilerine ilke edinen doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarına ve tıp camiasına kutlu olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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