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Erzurum Valisi Çiftçi, Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev'i Kabul Etti

Erzurum Valisi Çiftçi, Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev'i Kabul Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev'i makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Başkonsolos, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu olarak atanan Sayın Zamin Aliyev'i makamında kabul etti.

Ziyaret kapsamında Başkonsolos Sayın Zamin Aliyev, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarete; Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Berk Çelik ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu 3. Katibi Sayın Parviz Budagov eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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