Erzurum Valisi Çiftçi, Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev'i Kabul Etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev'i makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Başkonsolos, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu olarak atanan Sayın Zamin Aliyev'i makamında kabul etti.
Ziyaret kapsamında Başkonsolos Sayın Zamin Aliyev, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarete; Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Berk Çelik ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu 3. Katibi Sayın Parviz Budagov eşlik etti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel