Erzurum'un Tekman İlçesinde Aileler Arasında Kavga: 7 Yaralı
Tekman ilçesinde iki aile arasında çocuklar yüzünden çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralanırken, yaralılar 112 ekiplerinde Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahallede güvenlik tedbiri aldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel