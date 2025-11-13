Haberler

Erzurum'un Tekman İlçesinde Aileler Arasında Kavga: 7 Yaralı

Güncelleme:
Tekman ilçesinde iki aile arasında çocuklar yüzünden çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralanırken, yaralılar 112 ekiplerinde Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahallede güvenlik tedbiri aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
