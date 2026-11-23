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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Berrin Göktuğ Kadıoğlu'nun profesörlüğe yükselmesi, Erzurum'da ve sağlık camiasında memnuniyetle karşılandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de yürüten Kadıoğlu'nun profesörlüğe yükselmesi, sağlık camiasında ve Erzurum'da sevinçle karşılandı.

Sağlık alanında yılların emeği

Erzurum doğumlu olan Berrin Göktuğ Kadıoğlu, ilk ve ortaöğreniminin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum alanındaki uzmanlık eğitimini 1998 yılında tamamladı.

Meslek hayatına Erzurum Numune Hastanesinde başlayan Kadıoğlu, 2002 yılında Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde görev aldı. 2014-2020 yılları arasında aynı hastanenin başhekimliğini üstlenerek sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluklar taşıdı.

Görev yaptığı dönemde başarılı yöneticiliğiyle dikkat çeken Kadıoğlu, Erzurum'da yılın başhekimi seçilerek ödüllendirildi.

Bilimsel çalışmalarıyla da öne çıktı

Kadın hastalıkları ve doğum alanındaki çalışmalarının yanı sıra robotik cerrahi ve ileri laparoskopik cerrahi konularında eğitim alan Kadıoğlu, anne ve bebek sağlığı, normal doğumun teşvik edilmesi ve doğuma hazırlık eğitimleri gibi alanlarda da çalışmalar yürüttü.

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarda imzası bulunan Kadıoğlu, 2021 yılında doçent unvanını almıştı.

Hekimlik ve yöneticilik tecrübesini akademik çalışmalarıyla birleştiren Kadıoğlu'nun profesörlüğe yükselmesi, yıllara yayılan emeğinin ve bilimsel birikiminin önemli bir karşılığı oldu.

Erzurum için ayrı bir gurur

Meslek hayatının büyük bölümünü doğup büyüdüğü Erzurum'a hizmet ederek geçiren Berrin Göktuğ Kadıoğlu'nun akademik başarısı, şehir adına da ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı