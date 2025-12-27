ETÜ'lü öğrencilerin yapay zeka ve savunma sanayii odaklı projesi SAYZEK-ATP'ye kabul edildi

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Savunma Sanayi Yapay Zeka Yetenek Kümelemesi (SAYZEK) tarafından yürütülen Akademik Tez Programı (ATP) 2025-2026 dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Kardelen Çoban, İkbalnur Özkan ve Sıla Altunsoy'dan oluşan öğrenci proje ekibi, danışmanlığını Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nadide Çağlayan Özaydın'ın yürüttüğü "Askeri Varlıklar İçin Yapay Zeka Destekli Tahmine Dayalı Bakım ve Lojistik Optimizasyonu" başlıklı projeleriyle SAYZEK-ATP programına kabul edildi.

Proje kapsamında, otonom insansız hava araçları ile askeri sistemlerin operasyonel sürekliliğinin artırılmasına yönelik yapay zeka tabanlı bir çalışma yürütülüyor. Çoklu sensör verilerinin analiz edilmesiyle arıza teşhisi ve kök neden tespitinin gerçekleştirilmesi; bakım sürelerinin kısaltılması, gereksiz parça değişimlerinin önlenmesi ve yedek parça envanterinin optimize edilmesi hedefleniyor. - ERZURUM