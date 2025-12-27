ETÜ'lü doktora öğrencisinin antibiyotik direncine yönelik TÜBİTAK 1002-A projesi desteklenmeye hak kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora öğrencisi Şeymanur Çobanoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı ve aynı bölüm öğretim üyesi Ayşenur Yazıcı'nın danışman olarak yer aldığı "Pseudomonas aeruginosa'da Bon Domaini İçeren PA4426 ve PA4739 Proteinlerinin Antibiyotik Dirençliliğindeki Potansiyel Rollerinin Belirlenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla, Pseudomonas aeruginosa'da antibiyotik direncinin moleküler ve genetik altyapısının daha ayrıntılı biçimde ortaya konulması amaçlanıyor. Araştırmanın, bugüne kadar antibiyotik direnç mekanizmaları bağlamında yeterince incelenmemiş ve yeni ilaç hedefleri arasında yer alma potansiyeli bulunan özgün proteinlerin belirlenmesine odaklandığı belirtildi.

Araştırma çerçevesinde, ilk kez BON domaini içeren proteinlerin P. aeruginosa'da hem planktonik hücreler hem de biyofilm yapıları üzerindeki rollerinin ortaya konulması hedefleniyor. Elde edilecek bulguların, özellikle biyofilm kaynaklı antibiyotik direncinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması ve dirençle ilişkili yeni moleküler yolakların keşfine bilimsel zemin oluşturması bekleniyor. - ERZURUM