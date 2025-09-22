Erzurum Teknik Üniversitesi'nden 7 Bilim İnsanı Dünya Listesinde

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede, bu yıl Erzurum Teknik Üniversitesi'nden (ETÜ) 7 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibinin değerlendirmesiyle hazırlanan liste, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeksi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi akademik performans ölçütleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda bilim insanları "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olmak üzere iki farklı kategoride listelendi.

2024 yılında yapılan çalışmaların esas alınarak hazırlandığı listede; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Salih Akpınar, Doç. Dr. Faraz Afşar, Doç. Dr. İrfan Kocaman, Doç. Dr. Mehmet Bayğın, ve Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. Abdullah Güvendi, "Yıllık Etki" kategorisinde yer aldı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. İrfan Kaymaz ise hem "Yıllık Etki" hem de "Kariyer Boyu Etki" kategorilerinde listeye adını yazdırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının ETÜ için büyük önem taşıdığını belirterek: "Üniversitemizin akademisyenlerinin Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Hocalarımızın başarısı, ETÜ'nün bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmektedir. Ayrıca her geçen yıl üniversitemizden daha fazla ismin bu prestijli listede yer alması, akademik etkinliğimizin ve araştırma kapasitemizin sürekli arttığının bir göstergesidir. Bu vesileyle listede yer alan tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM