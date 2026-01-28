ETÜ'de ileri kaplama teknolojilerine yönelik geliştirilen proje TÜBİTAK 1001 desteği aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Çiçek yürütücülüğünde hazırlanan ve ileri kaplama teknolojilerini konu alan proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

"PVD Yöntemiyle Üretilen Yüksek Entropili ve MAX Fazlı Kaplamaların Sinerjik Entegrasyonu: Mekanik, Tribolojik, Termal ve Radyasyon Uygulamaları İçin Yüksek Performanslı Kaplamaların Geliştirilmesi" başlıklı projede, yüksek entropili alaşımlar ile MAX fazlı ince film kaplamaların ilk kez sistematik ve özgün kaplama mimarileri içerisinde birlikte ele alınması hedefleniyor.

Disiplinler arası nitelik taşıyan projede Prof. Dr. İhsan Efeoğlu (Atatürk Üniversitesi) danışman olarak yer alırken, Doç. Dr. Emre Mandev, Dr. Öğr. Üyesi Semih Duran ve Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gülten araştırmacı olarak görev yapıyor.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Prof. Dr. Hikmet Çiçek, şu ifadeleri kullandı: "Bu projede, yüksek sertlik, faz kararlılığı ve difüzyon engelleyici özellikleriyle öne çıkan yüksek entropili alaşımlar ile metalik ve seramik özellikleri aynı bünyede barındıran MAX fazlarının avantajlarını farklı kaplama mimarileri içerisinde bir araya getirmeyi planlıyoruz. Bu sayede, yüksek sıcaklık, aşınma ve radyasyon gibi zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans gösterebilecek yeni nesil kaplamaların geliştirilmesini amaçlıyoruz. Havacılık, nükleer enerji ve ileri imalat teknolojilerinde kullanılan taban malzemeler üzerinde üretilecek kaplamalar, mekanik, tribolojik, termal özellikler ile radyasyon hasar direnci açısından kapsamlı test ve analiz süreçlerinden geçirilecek. Özellikle radyasyon hasar direncine odaklanılması, nükleer reaktörler ve uzay uygulamaları açısından çalışmayı önemli kılan başlıklardan biri." - ERZURUM