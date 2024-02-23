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Erzurum-Tekman yolunda kar yağışı nedeniyle geçit kapanınca vatandaşlar küreklere sarıldı

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Erzurum ile Tekman ilçesini bağlayan Palandöken Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle kapanınca vatandaşlar küreklere sarıldı. Mahsur kalan sürücü ve yolcular, el birliğiyle yolun karla kapalı kısmını küreklerle açarak Erzurum'a ulaşmayı başardılar.

Erzurum ile Tekman ilçesini bağlayan Palandöken Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle kapanınca vatandaşlar küreklere sarıldı.

Erzurum-Tekman yolunun Palandöken Geçidi'nde mahsur kalan sürücü ve yolcular çareyi küreklerle yolu açmakta buldu. Yaklaşık 100 metrelik geçit vermeyen karla kapalı yol kısmını el birliği ile kürek kullanarak açan vatandaşlar, Erzurum'a ulaşma hedeflerine ulaştı. Bu anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşların zaman zaman espri yaptıkları da gözden kaçmadı.

Bu arada Tekman Kaymakamlığı dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunmuş ve "25-26 K.K.No'lu Erzurum-Tekman yolu Km: 10+000-55+000 arası kar ve tipi nedeniyle, 21.15 itibarıyla ulaşıma kapatıldı" şeklinde bir açıklama yapmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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