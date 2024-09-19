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19 Eylül Gaziler Günü: Yeni Nesilleri Şehitlik ve Gazilik Ruhuyla Yetiştirme Vurgusu

19 Eylül Gaziler Günü: Yeni Nesilleri Şehitlik ve Gazilik Ruhuyla Yetiştirme Vurgusu
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Erzurum Tarih Derneği Başkanı H. Ömer Özden, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, eğitim kurumlarının ulvi görevlerinden birinin şehitlik ve gazilik ruhuna sahip yeni nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti. Özden, aziz milletin kahraman gazilerine verilen devlet önemini vurgulayarak, gençlere tarihteki zaferleri ve bu uğurda yapılan fedakarlıkları öğretmenin önemini ifade etti.

Erzurum Tarih Derneği Başkanı H. Ömer Özden, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda; tüm eğitim ve öğretim kurumlarına düşen ulvi görevlerden birinin de, bu milletin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip yeni nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Özden, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarihi boyunca şanlı zaferlere imza atmış aziz milletimizin kahraman gazilerine devletimizin verdiği önemin bir ifadesi olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihli günü "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en zor koşullar altında canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanperverliğin yaşayan abideleridir. Milletimiz şehitlerini, şehitlerinin emanetlerini ve gazilerimizi daima başının üzerinde tutacaktır.

Bizler gibi tüm eğitim ve öğretim kurumlarına düşen ulvi görevlerden birinin de, bu milletin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip yeni nesiller yetiştirmektir. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, şanlı tarihimizdeki zaferlerin mihenk taşları olan Aziziye'de, Allahu Ekber'de Malazgirt'te, Miryokefalon'da, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi; tek vücut olarak ülkemizin ve milletimizin verdiği mücadeleyi iyi anlatmalı, bu aziz vatan uğrunda gösterilen fedakarlığı iyi öğretmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Tarih Derneği Yönetim Kurulu ailesi adına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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