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Erzurum Şehir Hastanesi'nde anaokulu öğrencileri başhekime moral ziyareti yaptı

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Erzurum Şehir Hastanesi'nde anaokulu öğrencileri başhekime moral ziyareti yaptı
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Erzurum Şehir Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Anaokulu 1/C sınıfı öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri Selçuk Yeşilyurt eşliğinde Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'na nezaket ziyareti yapan minikler, hastane personeline moral verdi.

Erzurum Şehir Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'nu makamında ziyaret eden minikler, hastane personeline moral verdi.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Anaokulu 1/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Selçuk Yeşilyurt eşliğinde Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Başhekimlik makamında gerçekleşen ziyarette renkli ve neşeli anlar yaşandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, minik öğrencilerin enerjisinin hastane koridorlarına neşe kattığını belirtti. Geleceğin teminatı olan çocukları ağırlamanın kendilerine büyük bir mutluluk ve moral kaynağı olduğunu ifade eden Fakirullahoğlu, anlamlı ziyaretleri için öğretmen Selçuk Yeşilyurt'a ve öğrencilere teşekkür ederek, eğitim hayatlarında sağlık ve başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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