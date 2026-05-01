Erzurum Polis Meslek Eğitim Müdürü Özdemir, Siirt Emniyet Müdürü oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet teşkilatında yapılan yeni atamalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Bu kapsamda Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevine Erzurum Polis Meslek Eğitim'in Tecrübeli Müdürü Özdemir, Siirt Emniyet Müdürü oldu.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Mehmet Özdemir, 1972 yılında Konya'da doğdu. Çeltik ilçesine bağlı Küçükhasan Mahallesi'nde ikamet eden İdris Özdemir'in oğlu olan Mehmet Özdemir, Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu. Daha önce Ankara, Artvin, Konya ve Malatya illerinde görev yapan Mehmet Özdemir, 2022 yılı kararnamesi ile 1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özdemir, görev yaptığı illerde bir çok başarılı operasyonlara da imza attı.

Saha Tecrübesi ile Kritik Sorumluluklar Üstlendi

Mehmet Özdemir, meslek hayatı boyunca Ankara, Artvin ve Konya gibi illerde asayiş, güvenlik ve idari şubelerde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. Bu görevleri sırasında yerel güvenlik dinamiklerini yönetme ve toplumsal huzuru tesis etme konularında derin uzmanlık kazandı. Özdemir, özellikle emniyet teşkilatının operasyonel kabiliyetini artıran ve idari mekanizmaları güçlendiren projelerde aktif rol aldı. 1. sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldikten sonra ise Polis Başmüfettişi sıfatıyla teşkilat içi denetim mekanizmalarında kritik sorumluluklar üstlendi.

Özdemir Başarılı Bir Eğitim Müdürü

Özdemir'in kariyerinin en belirgin özelliklerinden birini, geleceğin emniyet mensuplarını yetiştirmeye adadığı yıllar oluşturuyor. Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bünyesinde müdür yardımcılığı yaparak başladığı eğitimcilik serüvenini, Sivas POMEM Müdürü olarak bir üst seviyeye taşıdı. Bu görev süresince yeni polis memurunun teşkilata kazandırılmasında bizzat pay sahibi oldu. Eğitimci kimliğiyle emniyet teşkilatının insan kaynağı kalitesini artırmayı hedefleyen Özdemir, disiplinli ve modern eğitim anlayışıyla bu alanda saygın bir yer edindi. Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir'in Pazartesi günü göreve başlayacağı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor

Fener taraftarını kara kara düşündüren haber

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı