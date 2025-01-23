Erzurum Kız Yurdu'nda Manevi ve Sosyal Gelişim Panoları Hazırlandı

Erzurum Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda manevi ve sosyal gelişimi desteklemek için farklı bir uygulama geliştirildi.

Erzurum Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Manevi ve Sosyal Gelişim Topluluğu öncülüğünde, üç aylar panosu hazırlandı. Panolar, ruhu zenginleştirmek ve Ramazan'a manevi bir hazırlık yapmak amacıyla tasarlandı. İlk pano, kalp kırıklıklarını onarmayı ve gönül bağlarını yeniden kurmayı hedefliyor. Sevgi, hoşgörü ve barış mesajlarıyla dolu bu pano, huzuru bulmaya yardımcı oluyor. İkinci pano, duaların gücüne inanan herkes için özel dualar sunuyor. Ramazan'a girerken kalpleri aydınlatmayı amaçlıyor. Üçüncü pano ise, sorumlulukları hatırlatarak hayır işleyerek Ramazan'a girmenin önemini vurguluyor.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bu üç pano, Erzurum Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda manevi ve sosyal gelişimimizi destekliyor, huzurumuzu bulmamıza vesile oluyor. Programa, Erzurum Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü ve Palandöken Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü destek vermiştir" denildi. - ERZURUM