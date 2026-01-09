Haberler

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer: "Gazeteciler, demokrasinin güçlenmesinde kritik bir rol oynuyor"

Güncelleme:
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kutladı. Tanfer, gazetecilerin demokrasinin güçlenmesindeki önemli rolünü vurgulayarak, savaş ve doğal afetlerde gösterdikleri fedakarlıkları takdir etti.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, kalemini her zaman doğrudan yana kullanan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Tanfer, Gazze'de yaşanan insanlık dramında yüzlerce gazetecinin hayatını kaybetmesi ve pek çok gazetecinin yaralanmasının, kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şunları kaydetti: "Savaştan doğal afetlere kadar en zorlu koşullarda çalışan gazeteciler, demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Basın, bir milletin sesi, tarihi, aydınlatıcısı ve rehberidir. Bu amaçla kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, güvenilirlik, özel hayata ve kişi haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran ve böylesi önemli bir mesleği icra eden basın mensuplarımız; vatandaşlarımızın zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlamaktadır.

Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte basın mensuplarımızın doğru ve güvenilir bilginin topluma ulaştırılması noktasında görev ve sorumluluğu daha da artmıştır. Ancak basın mensuplarımızın daima doğrudan yana olacağını, basın ahlak ve ilkelerinden sapmayacağını, tarafsız ve objektif olarak haberlerin içerisinde yer alacağını biliyoruz. Bu noktada bizlerin, gazetecilere olan inancımız tamdır. Savaştan doğal afetlere kadar en zorlu koşullarda çalışan gazeteciler, demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Gazeteciler, Demokrasinin güçlenmesinde kritik bir rol onuyor.

Şehrimizin, ulusal ve uluslararası mecralarda adının duyurulmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde bizlere destek olan, daima basın etik, ilke ve kuralları ile hareket eden ve bu sorumlulukla çalışmalarını sürdüren basın çalışanlarımıza bugüne kadar gösterdikleri özveri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor; başarılarının daim olmasını diliyorum.

Gazeteciliğe emek ve gönül vererek büyük bir özveriyle çalışan, mesleklerini hakikat düsturuyla yerine getiren, objektiflikten, adaletten ve doğruluktan ödün vermeyen, meslek etiği ve sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden tüm basın emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
