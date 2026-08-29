Haberler

Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor

Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor Haber Videosunu İzle
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao, İstanbul'a gelmek için yola çıkıyor. Sarı-kırmızılıların yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun transferi tamamlamak için İtalya'ya gittiği Portekizli yıldızın, saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

  • Galatasaray, Rafael Leao transferinde Milan ve Portekizli yıldızla anlaşmaya vardı.
  • Leao için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödenecek; oyuncu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
  • Leao'nun cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Rafael Leao transferinde beklenen gün geldi. Milan ve Portekizli yıldızla anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Leao'nun İstanbul yolculuğu öncesinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Portekizli yıldızın Türkiye'ye hareket etmek üzere hazırlıklarını tamamladığı görüldü.

ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, transfer sürecini tamamlamak ve Leao'yu İstanbul'a getirmek için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldızın cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

45 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Transferin mali detayları da belli oldu. Galatasaray'ın Rafael Leao için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği belirtildi. 27 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık net 12 milyon euro artı bonus kazanması bekleniyor.

OSIMHEN TELEFONLA İKNA ETTİ

Leao'nun Galatasaray'ı tercih etmesinde Victor Osimhen'in de etkili olduğu belirtildi. Nijeryalı yıldızın Leao'yu telefonla arayarak Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna ettiği aktarıldı.

"YARIN MİLANO'DAN AYRILIYORUM"

Rafael Leao da Milan'ın Venezia ile oynadığı karşılaşmanın ardından ayrılığının sinyalini verdi. Portekizli yıldız, "Yarın Milano'dan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Leao geçen sezon Milan formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş
2 kişi hayatını kaybetmişti! İETT kazasında bir sürücü gözaltına alındı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ! İETT KAZASINDA YENİ GELİŞME
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Hepsi İranlı desek!

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il