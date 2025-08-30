Erzurum Kent Konseyi'nden '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında coşkuyla kutladığımız büyük zaferin önemine dikkat çeken Kent Konseyi Başkanı Tanfer, topyekün verilen kurtuluş mücadelesiyle Türk Milletinin, ebediyen bağımsız ve hür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Tanfer mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mazisi kahramanlıklarla dolu olan Büyük Türk Milletinin tarihin altın sayfalarına nakşettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünü büyük bir iftihar ve onurla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi neticesinde dört bir taraftan sömürgeci güçlerin işgali altında kalan vatan toprakları, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi ile başlattığı Kurtuluş Savaşımızın nihai aşamasında 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle neticelenen bu eşsiz ve kesin zaferle birlikte düşman istilasından kurtarılmış, Aziz Milletimiz boynuna vurulmak istenen esaret zincirini kırarak hür ve bağımsız yaşama iradesini tüm cihana kabul ettirmiştir.

103 yıl önce ecdadımızın, her türlü olumsuz şartlar içerisinde, vatan topraklarının her bir karışının dokunulmazlığı ve mukaddesatımız uğrunda canları ve kanları pahasına ortaya koyduğu bu eşsiz şahlanış ruhu, o günden bu yana, ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin iradesine kast eden terör odaklarına ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelede ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir.

Tarihi boyunca, gücünü birlik ve kardeşliğinden alan büyük milletimizin benliğine nakşetmiş olduğu milli değerler etrafında oluşturduğu ve Kurtuluş Mücadelesinde en önemli dayanağı olan bu birlik ve beraberlik ruhu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır.

Büyük fedakarlıklarla bizlere vatan olarak miras bırakılan ve her bir köşesinde şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarının emanetçileri olarak bizlere düşen en önemli görev, atalarımızdan bizlere intikal eden ve milletimizin tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamasını temin eden mukaddesatımıza ve milli değerlerimize layık olduğu veçhile sahip çıkmak, bu değerlerin kıymetini bizden sonraki nesillerimize en iyi şekilde anlatmaktır.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşını zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı, bugüne kadar vatan ve milletimizin bağımsızlık ve hürriyeti uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun." - ERZURUM