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Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyeleri Mehmetçik Vakfı Temsilciliğine Ziyarette Bulundu

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Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel ve mütevelli heyeti üyeleri, Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğine atanan Emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Güzel, Mehmetçik Vakfı'nın önemini vurgulayarak her zaman desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Tuluk ise Er-Vak'ın şehir için bir şans olduğunu ifade etti.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel ile mütevelli heyeti üyelerinden Prof. Dr. Dilşad Güzel ve Abdurrahman Zeynal Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğine getirilen Emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Mehmetçik Vakfı'nın Türk toplumunun gönlünde ve hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak her zaman ve her ortamda Mehmetçik Vakfı'nın yanında olacaklarını belirtti.

Güzel, kardeş vakıf olarak gördükleri Mehmetçik Vakfı'nın ismi ile müsemma çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederek Emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk'a başarı dileklerinde bulundu.

Emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk ise Er-Vak'ın, şehir için bir şans olduğunu belirtip, Er-Vak TSM Korosunu çalıştırmanın bahtiyarlığını taşıdığını söyleyip ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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