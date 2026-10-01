Erzurum İspir'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü, 114 yaşındaki Salli Nine'yi ziyaret etti

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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İspir ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Salli Nineyi evinde ziyaret etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, asırlık çınarları yalnız bırakmıyor. İl Müdürü Aykut, İspir ilçesinde ikamet eden ve torunlarının torunlarını görme mutluluğuna erişen 114 yaşındaki Salli Nineye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Salli Nine ve ailesiyle yakından ilgilenerek sohbet eden İl Müdürü Hasan Aykut, asırlık çınarların toplumsal hafızanın en değerli parçası olduğunu vurguladı. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Aykut, şu ifadeleri kullandı: "114 yaşındaki, torunlarının torunlarını gören Salli Ninemizi İspir ilçesinde ziyaret ettik. Bir asrı aşan yaşamıyla, tecrübesiyle bizlere ilham veren büyüğümüze sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz. Koca Çınarlarımızın her zaman yanındayız."

Ziyaret, Salli Nine ve yakınlarının memnuniyet ifadeleri ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı