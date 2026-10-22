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Erzurum İl Müftüsü Çapçı, Hınıs ve Horasan'da kursları ve gençleri ziyaret etti

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Erzurum İl Müftüsü Çapçı, Hınıs ve Horasan'da kursları ve gençleri ziyaret etti
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Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Hınıs ve Horasan ilçelerinde 4-6 yaş Kur'an kursu, yatılı kız Kur'an kursu, müftülük personeli ve gençlik merkezini ziyaret etti. Çapçı, kurs yöneticileri ve öğreticilerden bilgi alarak teşekkür etti, gençlere başarılar diledi.

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ilçe ziyaretleri kapsamında Hınıs ve Horasan ilçelerinde bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. Eğitim kurumları, müftülük personeli ve gençlerle bir araya gelen Çapçı, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ilçe programları çerçevesinde ilk olarak Hınıs ilçesini ziyaret etti. Hınıs'ta Hacı Mahmut Aras 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Müftü Çapçı, sınıfları inceleyerek minik öğrencilerle yakından ilgilendi ve onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Kurs yöneticilerinden eğitim faaliyetleri ve kursun genel durumu hakkında detaylı bilgi alan Çapçı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının çocukların milli ve manevi değerleri kazanmasındaki büyük önemine dikkat çekti. Müftü Çapçı, özverili çalışmalarından dolayı kurs yönetimine ve öğreticilere teşekkürlerini iletti.

Horasan'da Yoğun Ziyaret Trafiği

Hınıs programının ardından temaslarını Horasan ilçesinde sürdüren İl Müftüsü Yaşar Çapçı'ya, Horasan İlçe Müftüsü Halil İbrahim Koç da eşlik etti. Horasan Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Çapçı, sınıfları inceleyerek yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlara başarılar dileyen Müftü Çapçı, kurs öğreticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Programına Horasan İlçe Müftülüğü ile devam eden Müftü Yaşar Çapçı, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Koç ve müftülük personeliyle bir araya geldi. Personelle hasbihal eden Çapçı, ilçede yürütülen din hizmetleri ve çalışmalar hakkında brifing alarak, din görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gençlerle Bir Araya Geldi

Müftülük ziyaretinin ardından aynı binada faaliyet gösteren Diyanet Gençlik Merkezi'ne geçen Müftü Çapçı, burada gençlerle buluştu. Gençlerin taleplerini dinleyen ve onlarla sohbet eden Çapçı, milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaparak gençlere eğitim ve hayat yolculuklarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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