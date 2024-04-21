Erzurum Hınıs'ta Cemevleri İle İlgili Toplantı Yapıldı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde vatandaşların cemevleri ile ilgili görüş ve taleplerini değerlendirmek için bir toplantı yapıldı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Cemevleri ile ilgili gerekli incelemelerin ve araştırmaların görüşülmesi ve sorunların dinlemesi amacı ile Hınıs'ta bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Danışmanı Esma Ersin, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam ve mahalle muhtarları katıldı." denildi. - ERZURUM