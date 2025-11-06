Erzurum Hınıs'ta 21 Adet Hakim ve Savcı Lojmanı Satın Alındı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 20 adet 3+1 ve 1 adet 2+1 olmak üzere toplam 21 adet hakim ve savcı lojmanı satın alındı. Projeye ilişkin süreç tamamlanırken konut teslimlerinin 2026 yılı Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, "Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a, Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Adalet hizmetlerinin daha etkin, daha güçlü ve daha nitelikli şekilde sunulmasına katkı sağlayacak bu proje, ilçemiz için büyük bir kazanım niteliğindedir. Hınıs yargı teşkilatına verilen bu destekten ötürü teşekkür eder, lojmanlarımızın meslektaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM