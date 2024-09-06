Üye Girişi
Haberler

Erzurum Havalimanı'nda bomba ihbarı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bomba ihbarı olduğunu ve bomba imha ekiplerinin arama yaptığını bildirdi. Bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Hindistan'dan Almanya'ya giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bomba imha ekiplerinin arama yaptığını bildirdi. Bölgeye, AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağına havada bomba ihbarı yapıldığını belirtti. Uçağın, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptığını söyleyen Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını kaydetti. Uçaktaki 247 yolcunun tahliye edildiğini ve bomba imha uzmanlarının uçakta arama yaptığını belirten Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapıldığı için Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriliyor. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a iniş izni verildi" dedi.

Öte yandan, Erzurum Havalimanı'na AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Erzurum Havalimanı Mustafa Çiftçi Acil Durum Hindistan Güvenlik İtfaiye Almanya Erzurum Güncel Ulaşım Yerel Dünya Polis AFAD

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde
Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı

Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı? 7-8 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? EXXEN canlı izle! (GALLER TÜRKİYE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle! TV8 canlı izle! (GALLER-TÜRKİYE) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki MasterChef neden yok (Milli Maç), MasterChef bugün yok mu? Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (GALLER TÜRKİYE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galler Türkiye maçı nereden izlenir? Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı? Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ne? Galler Türkiye maçı ilk 11'i! Türkiye'nin Galler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Uluslar Ligi puanlı mı? Uluslar Ligi'nden çıkan ne oluyor, Dünya Kupası'na mı gidiyor?
title