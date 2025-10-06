Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Eğitim Destek Projesi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aidiyet duygusunu pekiştirmek için örnek bir uygulama başlatıldı. Lisans mezunu polisler, teşkilat çalışanlarının çocuklarına derslerinde destek olacak.

"Çocuklar bizim geleceğimiz, biz bize yeteriz" projesi kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin çocukları, mesai saatleri dışında gönüllü polis ve eğitim fakültesi mezunu personel tarafından takviye ders alacak. Proje kapsamında polisler çocuklara sınavlara hazırlık için destek verecek. Lisans mezunu gönüllü polisler, mezuniyet branşlarına göre; Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya derslerinde eğitimler verecek.

Mesai saatleri dışında ders verecekler

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Erzurum Polis Eşleri Derneği Fahri Başkanı Aynur Karaburun'un öncülüğünde hayata geçirilen projeye ilk etapta 18 emniyet çalışanı çocuğu katıldı. Projede gönüllü öğretmenlik yapacak olan polisler, farklı öğrenim grubundaki öğrencilere derslerinde destek olacak. Çoğu Eğitim Fakültesi mezunu polislerden gönüllülük esasıyla yapılan seçmeler sonrası ilk dersler de başladı. Proje ile katılımcılar, ihtiyaç duydukları derslerde mesai saatleri dışında gönüllü polis ve eğitim fakültesi mezunu personelle bir araya gelerek takviye eğitim alacak. Erzurum Valiliği'nin desteğiyle temin edilen kaynak kitaplar da çocukların eğitimine katkı sağlayacak.

"Dış kaynağa ihtiyaç olmayacak"

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, çalışanların çocuklarının eğitimine destek olmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bu elbette bir başlangıç. Bizim bu projedeki hedefimiz çocuklarımıza destek olmak ve birliğimizi daha da güçlendirmek. Bu proje sayesinde hem teşkilat içindeki dayanışmayı güçlendireceğiz hem de çocuklarımıza akademik başarıları açısından katkı sağlamış olacağız. Herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan, kendi imkanlarımızla sürdüreceğimiz bir çalışmadı" şeklinde konuştu. - ERZURUM