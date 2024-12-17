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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri
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Erzurum'da emniyet ekipleri, çocuklara yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek eğitimler, hediyeler ve eğlenceli etkinliklerle farkındalık oluşturdu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hem ilçelerde hem de kent merkezinde çocuklara yönelik örnek ve farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunuyor.

Erzurum'a bağlı Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Yolüstü İlkokulu ile Anaokulu öğrencilerini "Minik Kalplere Küçük Dokunuş" mottolu sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret etti. Yaklaşık 23 öğrenciye ikramların ardından çeşitli kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak dağıtımı yaptı. Polisler çocuklarla birlikte hazırlanan sinema ortamında "Rafadan Tayfa: Trafik" konulu öğretici çizgi film izledi ve keyifli vakitler geçirdi.

"Hayal Edelim, Geleceğimizi Değiştirelim"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, "Hayal Edelim, Geleceğimizi Değiştirelim" projesi kapsamında, proje kurslarına katılım sağlayan 170 öğrenciye yönelik sinema etkinliği düzenlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelince Yıldızkent Borsa İstanbul Anasınıfı ile Ortaokuluna trafik güvenliği konularında eğitim verildi. Öğrencilere okul servis araçlarında emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Okulun eskiyen taban halısını değiştirdiler

Şeker İlkokulu, 12 Mart İlkokulu, Cemal Gürsel İlkokulunda 500 öğrenciye kitap dağıtan polis, kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ise ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Anaokulunu ziyaret etti. Polis, okulun ihtiyacı olan taban halısını yenisi ile değiştirdi, sıcak bir ortamda öğrencilerle oyunlarla oynanarak keyifli vakitler geçirmelerine vesile oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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