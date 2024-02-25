Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Zekat İyilik Buluşmaları Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:

Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen '2024 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı.

Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Zekat İyilik Buluşmaları Toplantısı" yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "2024 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları" düzenleniyor. Bu kapsamda Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde "2024 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları" düzenlendi.

Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İnsanlarımızı dini konularda aydınlatmak en öncelikli görevimiz. Mali ibadetlerden olan zekat konusu da; bazen gözden kaçabilmekte veya yanlış hesaplanabilmektedir. Vatandaşlarımızı doğru yönlendirmek birinci hedefimiz olmalı" dedi.

Ardından kürsüye gelen İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal ise "Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm alanlarda olduğu gibi zekat konusundaki faaliyetleri de dünyanın dört bir yanında ciddi ve güçlü bir şekilde icra ediliyor. Başkanlığımız, nerede olursa olsun mazlumlara umut olmaya gayret gösteriyor. Bu noktada bizlere düşen görev gerçekten çok hassas. Bu anlamda insanlarımızın doğru bilgilendirilmesi son derece önemli. Zira bu alandaki en küçük zafiyet, bu milletle hiç bir dini ve milli bağı olmayan gruplara fırsat kapısı olabiliyor." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerin sayısal verilerle anlatıldığı program hediye takdimi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? İstanbulspor Beşiktaş maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Kuşadasıspor Karaköprü Bld. maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Kuşadasıspor Karaköprü Bld. ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Y.Amasyaspor Bulvarspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Y.Amasyaspor Bulvarspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erbaaspor Sivas 4 Eylül maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Erbaaspor Sivas 4 Eylül ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Etimesgut Bld. 68 Aksaray Bld. maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Etimesgut Bld. 68 Aksaray Bld. ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİ Kastamonuspor Menemenspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Kastamonuspor Menemenspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Iğdırspor Somaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Iğdırspor Somaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Boluspor Erzurumspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Boluspor Erzurumspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Chelsea Liverpool maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Chelsea Liverpool ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Al Shabab Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Shabab Al Nassr ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Alanya Kestel Balıkesirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Alanya Kestel Balıkesirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ergene Velimeşe Karşıyaka maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Ergene Velimeşe Karşıyaka ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Silifke Bld. Elazığspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Silifke Bld. Elazığspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title