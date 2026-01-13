Haberler

Erzurum merkezde okullara kar tatili

Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde kent merkezindeki okulların bir gün süreyle kapatıldığını duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeline de idari izin verileceği belirtildi.

Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezinde okullara bir gün süreyle ara verdi.

Yapılan açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle; 14.01.2026 Çarşamba günü Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
