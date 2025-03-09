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Erzurum'da yaşlıların "Benim kızağım" kavgası: Senin gözlerin görmüyor kardeş, yaşın geçti

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Erzurum'da bir grup yaşlı vatandaş kendi yaptıkları kızaklarla karda kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Adata çocukluk yıllarına dönen yaşlıların arasında başlayan "Benim kızağım" kavgası izleyenlerin yüzünü güldürdü. Yaşlı adamlardan biri diğerine, "Senin gözlerin görmüyor kardeş, senin yaşın geçti" dedi.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Suyatağı Mahallesi'nde bir grup yaşlı vatandaş, kendi elleriyle yaptıkları kızaklarıyla karda kayarak eğlendi. Yaşlıların adeta çocukluklarına döndüğü o anlarda ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

"SENİN GÖZLERİN GÖRMÜYOR KARDEŞ"

Yaşlılar arasında bir ara "Benim kızağım" kavgası başladı. Şakayla karışık tartışan yaşlı adamlardan biri kızağı kendisinin yaptığını söylerken diğeri ise kendisinin yaptığını söyledi. Yaşlı adamlardan biri en son "Benimki nerede o zaman? Benimki de aynı böyleydi." diyerek isyan etti. Diğeri ise, "Senin gözlerin görmüyor kardeş, senin yaşın geçti." şeklinde yanıt verdi.

Erzurum'da yaşlıların
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBen Kemal:

bunlarla aynı seçimde oy kullanıyoruz. zeka yaşı 10

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