Erzurum'da yaşlıların "Benim kızağım" kavgası: Senin gözlerin görmüyor kardeş, yaşın geçti

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Suyatağı Mahallesi'nde bir grup yaşlı vatandaş, kendi elleriyle yaptıkları kızaklarıyla karda kayarak eğlendi. Yaşlıların adeta çocukluklarına döndüğü o anlarda ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

"SENİN GÖZLERİN GÖRMÜYOR KARDEŞ"

Yaşlılar arasında bir ara "Benim kızağım" kavgası başladı. Şakayla karışık tartışan yaşlı adamlardan biri kızağı kendisinin yaptığını söylerken diğeri ise kendisinin yaptığını söyledi. Yaşlı adamlardan biri en son "Benimki nerede o zaman? Benimki de aynı böyleydi." diyerek isyan etti. Diğeri ise, "Senin gözlerin görmüyor kardeş, senin yaşın geçti." şeklinde yanıt verdi.