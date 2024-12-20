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Erzurum'da SYDV Mütevelli Heyeti Seçimleri Tamamlandı

Erzurum'da SYDV Mütevelli Heyeti Seçimleri Tamamlandı
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Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne muhtarlar seçildi. Güzelyayla Mahallesi Muhtarı Murat Korkmaz ile Çiğdemli Mahalle Muhtarı Abdulhalim Sardoğan kazanan isimler oldu ve sosyal yardımların etkin bir şekilde dağıtılacağına dair taahhüt verdiler.

Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev yapacak muhtarların belirlenmesi amacıyla yapılan seçimler, büyük bir katılım ve heyecanla tamamlandı. Seçimde, Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ile Yakutiye ve Aziziye ilçelerinden aday olan muhtarlar yarıştı. Yakutiye ilçesinin Güzelyayla Mahallesi Muhtarı Murat Korkmaz ve Aziziye ilçesinin Çiğdemli Mahalle Muhtarı Abdulhalim Sardoğan seçimi kazanan isimler oldu.

İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların belirlenmesinde ve dağıtılmasında önemli rol oynayan SYDV Mütevelli Heyetinde görev alan muhtarlar, Erzurum'daki sosyal yardımların daha etkin ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun bir çaba göstereceklerini belirterek, görev süreçleri boyunca sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine en sağlıklı şekilde katkı sunmayı hedeflediklerini ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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