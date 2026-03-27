Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Erzurum'da 71 bin 536 haneye ulaştı

Erzurum İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 71 bin 536 hane ziyareti ile vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda 54 farklı kalemde yardımlar sağladı. Vali Aydın Baruş, sosyal yardımlaşma hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Erzurum İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 54 farklı kalemde sağlanan yardımlarla, 71 bin 536 hane ziyareti ile vatandaşların taleplerine yerinde ulaşılması sağlandı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Vali Baruş, Vakıf Müdürü Halük İlhan tarafından karşılandı. Ziyarette; Vakfın görev, yetki ve sorumlulukları, faaliyet alanları ile başvuru, kayıt ve kabul süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Gerçekleştirilen sunumda; 2025 yılı faaliyet raporu, özkaynaklardan yapılan nakdi yardımlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki çalışmalar, deprem bölgelerine yönelik ayni bağış ve depo yönetimi faaliyetleri, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik 75 konutluk destek projesi (EVEK), 456 adet 1+1 sosyal konutun tapu devir süreçleri ile il genelinde yürütülen sosyal yardım faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca; 20 vakıf tarafından 54 farklı kalemde sağlanan yardımlar, 71 bin 536 hane ziyareti ile vatandaşların taleplerine yerinde ulaşılması, yardım dağıtım hızı ve erişim oranlarına ilişkin performans verileri ile il ve ilçe bazlı vakıf karneleri değerlendirildi.

Konu ile ilgi Değerlendirmelerde bulunan Vali Aydın Baruş, sosyal yardımlaşma hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımın önemine vurgu yaparak, yürütülen çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
