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Erzurum'da Soğukta Rekor: -32,6 Derece

Erzurum'da Soğukta Rekor: -32,6 Derece
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Erzurum, -32,6 derece ile en düşük sıcaklık rekorunu kırdı. Meteoroloji verilerine göre, Horasan ve Tekman ilçeleri de aynı sıcaklığı ölçerken, yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler zorluk yaşadı.

Erzurum yine soğuk rekorunu bir yere bırakmadı ve dün gece ölçülen-32,6 ile "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıkla" listenin başında oldu.

Meteoroloji tarafından dün gece yapılan ölçümlerde, Erzurum'un Horasan ilçesi -32.6, Erzurum'un Tekman ilçesi -32.6, Erzurum'un Yakutiye ilçesi -31.8, Erzurum'un Aziziye ilçesi -30,4 ve Erzurum Karaçoban ilçesi -29.9'u yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim alanlarında ekiplerin karla mücadelede zorlandıkları ve vatandaşların kendi imkanlarıyla yolları açtıkları gözlendi. Bu arada meteorolojinin son verilerine göre Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahmininde kar yağışı görülmüyor. Ancak soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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