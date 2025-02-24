Erzurum'da Soğukta Rekor: -32,6 Derece

Erzurum yine soğuk rekorunu bir yere bırakmadı ve dün gece ölçülen-32,6 ile "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıkla" listenin başında oldu.

Meteoroloji tarafından dün gece yapılan ölçümlerde, Erzurum'un Horasan ilçesi -32.6, Erzurum'un Tekman ilçesi -32.6, Erzurum'un Yakutiye ilçesi -31.8, Erzurum'un Aziziye ilçesi -30,4 ve Erzurum Karaçoban ilçesi -29.9'u yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim alanlarında ekiplerin karla mücadelede zorlandıkları ve vatandaşların kendi imkanlarıyla yolları açtıkları gözlendi. Bu arada meteorolojinin son verilerine göre Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahmininde kar yağışı görülmüyor. Ancak soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor. - ERZURUM