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Erzurum'da Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Erzurum'da Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor
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Erzurum, -34.1°C ile Türkiye'de en düşük sıcaklıkları kaydederek yine dikkatleri üzerine çekti. Meteoroloji, bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaptı.

Erzurum'da etkisini artırarak devam ettiren soğuk havalar, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Erzurum yine en düşük sıcaklıklarda listenin başında yer aldı.

Meteorolojinin ülkemizde dün gece yaşanan en düşük sıcaklıkları listesinde yine Erzurum ilk sırada yer aldı. Termometreler Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü -34.1, Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Köyü 31.6 ve Ardahan'ın Göle ilçesi -31.5'i gösterdi.

Meteoroloji verilerine göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yaparak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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