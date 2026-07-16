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Erzurum'da çocuklar süs havuzunda serinledi

Erzurum'da çocuklar süs havuzunda serinledi
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Erzurum'da hava sıcaklığından bunalan iki çocuk, kent merkezindeki süs havuzuna girerek yaklaşık 15 dakika yüzdü. Vatandaşların uyarılarına rağmen havuzdan çıkmayan çocuklar, daha sonra kıyafetlerini giyip bölgeden ayrıldı.

Erzurum'da hava sıcaklığından bunalan iki çocuk, kent merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan süs havuzuna girerek serinledi.

Vatandaşların uyarılarına rağmen yaklaşık 15 dakika havuzda kalan çocuklar, daha sonra kıyafetlerini giyerek bölgeden ayrıldı.

Erzurum'da etkili olan sıcak hava, ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezinde Polis Evi yanında bulunan süs havuzuna giren iki çocuk, çevredeki vatandaşların hayretli bakışları arasında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Süs havuzunun yüzme amacıyla kullanılmadığını belirten vatandaşlar, çocukları sudan çıkmaları konusunda uyardı. Muhtemel risklere karşı yapılan uyarılara rağmen çocuklar bir süre daha havuzda yüzmeye devam etti.

Yaklaşık 15 dakika boyunca havuzda vakit geçiren çocuklar, daha sonra sudan çıkarak kıyafetlerini giydi ve bölgeden uzaklaştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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